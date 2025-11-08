TV 247 logo
      Xi inspeciona Meizhou, da Província de Guangdong, sul da China (Foto: CGTN)

      Guangzhou, 7 nov (Xinhua) – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, inspecionou nesta sexta-feira a cidade de Meizhou, na Província de Guangdong, no sul da China.

      Xi visitou o parque memorial de Ye Jianying e uma base de cultivo de pomelos para conhecer os esforços locais na promoção da cultura revolucionária, na expansão do apoio às antigas áreas de base revolucionária e no avanço da revitalização rural em todos os aspectos.

