Xi inspeciona Meizhou, da Província de Guangdong, sul da China
Guangzhou, 7 nov (Xinhua) – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, inspecionou nesta sexta-feira a cidade de Meizhou, na Província de Guangdong, no sul da China.
Xi visitou o parque memorial de Ye Jianying e uma base de cultivo de pomelos para conhecer os esforços locais na promoção da cultura revolucionária, na expansão do apoio às antigas áreas de base revolucionária e no avanço da revitalização rural em todos os aspectos.