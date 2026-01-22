Xi Jinping assina a ordem para promulgar o Regulamento sobre o Trabalho de Teoria Militar

CGTN – O presidente da Comissão Militar Central da China, Xi Jinping, assinou recentemente uma ordem para promulgar o Regulamento sobre o Trabalho de Teoria Militar, que entrará em vigor no dia 1º de março deste ano.

Este regulamento, orientado pelo Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era, serve como uma importante base legal para desenvolver os trabalhos de teoria militar.

O Regulamento possui um total de 7 capítulos e 52 artigos, visando fornecer suporte teórico científico e orientação para a prática de fortalecimento militar.

Fonte: CMG