Xi Jinping congratula 56 anos da independência de Nauru

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O presidente da China, Xi Jinping, congratulou hoje (31) por telefone o presidente de Nauru, David Adeang, pelos 56 anos da independência do seu país.

O líder chinês disse que os dois países recuperaram recentemente as relações diplomáticas, abrindo uma nova página nas relações bilaterais. Ele aprecia imensamente a decisão do país de reconhecer o princípio Uma Só China. Xi Jinping atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre os dois Estados e está disposto a esforçar-se com o presidente Adeang para aprofundar a confiança política mútua, a cooperação pragmática e o intercâmbio cultural e interpessoal, a fim de beneficiar os dois povos.

continua após o anúncio

Tradução: Nina Niu

Edição: Diego Goulart

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: