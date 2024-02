Xi Jinping congratula Nayib Bukele pela vitória na eleição presidencial de El Salvador

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O presidente da China, Xi Jinping, enviou na segunda-feira (5) uma mensagem de congratulação a Nayib Bukele pela sua vitória na eleição presidencial de El Salvador.

O líder chinês disse que, nos últimos anos, as relações entre a China e El Salvador se desenvolveram rápido e de forma integral, alcançado êxitos frutíferos nas cooperações pragmáticas, o que trouxeram benefícios aos dois povos. A realidade mostra que o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois Estados corresponde aos interesses fundamentais e de longo prazo da população. Ele aprecia imensamente que Nayib Bukele reconhece o princípio de uma só China e atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre os dois países. Xi Jinping afirmou que está disposto a esforçar-se com o presidente de El Salvador para reforçar a liderança estratégica, aprofundar as cooperações em todas as áreas, elevar as relações bilaterais até um novo patamar e beneficiar os dois povos.

continua após o anúncio

Tradução: Nina Niu

Edição: Diego Goulart

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: