Xi Jinping congratula Tshisekedi pela sua reeleição como Presidente da República Democrática do Congo

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quarta-feira (17) uma mensagem de felicitações a Félix Tshisekedi pela sua reeleição como presidente da República Democrática do Congo.

O líder chinês disse que o país é um amigo tradicional da China e parceiro de cooperação estratégica abrangente. Nos últimos anos, as relações entre as duas nações desenvolveram-se rapidamente, obtendo resultados frutíferos em cooperações pragmáticas e aprofundando constantemente a amizade tradicional. Xi Jinping manifestou a vontade de trabalhar com o presidente Tshisekedi para aprofundar a confiança política mútua, enriquecer o conteúdo da parceria de cooperação estratégica abrangente entre os dois países e promover a cooperação bilateral para um novo patamar.

