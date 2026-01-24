Xi Jinping conversa por telefone com Lula

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, manteve uma conversa telefônica com seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta sexta-feira (23).

Xi Jinping observou que, há mais de um ano, a construção de uma comunidade China-Brasil com futuro compartilhado tem ganhado um impulso constante, com o alinhamento mútuo de estratégias de desenvolvimento se aprofundando e se consolidando, estabelecendo um exemplo de solidariedade e cooperação entre nações do Sul Global.

Xi apontou que, com a implementação do 15º Plano Quinquenal, o desenvolvimento de alta qualidade da China, impulsionado por uma abertura de alto nível, proporcionará mais oportunidades para a cooperação entre os dois países. Segundo ele, a China está disposta a trabalhar com o Brasil para promover a cooperação mutuamente benéfica em diversas áreas, impulsionando as relações bilaterais para um patamar mais elevado e um futuro mais brilhante.

O líder chinês enfatizou que, diante da situação internacional turbulenta, a China e o Brasil, como membros-chave do Sul Global, são forças construtivas na salvaguarda da paz e da estabilidade mundiais, bem como na reforma e no aprimoramento da governança global. “Devem defender melhor os interesses comuns de ambas as nações e do Sul Global e em conjunto, defender o papel central das Nações Unidas e a justiça e equidade internacionais”, afirmou Xi Jinping.

Por sua vez, Lula avaliou que a cooperação entre os dois países tem avançado significativamente em todas as áreas. Segundo ele, o Brasil está pronto para trabalhar com a China para promover as relações bilaterais e os laços entre a China e a América Latina. O Brasil e a China são forças importantes na defesa do multilateralismo e na manutenção do livre comércio. A atual situação internacional é motivo de preocupação. O Brasil quer trabalhar em estreita colaboração com a China para defender a autoridade das Nações Unidas, fortalecer a cooperação do BRICS e salvaguardar a paz e a estabilidade regional e global.