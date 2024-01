Xi Jinping cumprimenta quadros militares veteranos em Beijing nas vesperas da Festa da Primavera

Todos os participantes na ocasião afirmaram que se unirão de forma mais estreita por volta do Comitê Central do PCCh que tem o camarada Xi Jinping como núcleo edit

Foi realizado na segunda-feira (29) pela Comissão Militar Central (CMC) um espectáculo artístico de celebração da Festa da Primavera, cujo intuito era cumprimentar quadros veteranos do exército em Beijing, capital chinesa. O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente nacional e da CMC, Xi Jinping, presenciou o evento e saudou os camaradas veteranos e quadros aposentados da força militar que estavam presentes na ocasião.

Xi Jinping tomou conhecimento sobre o estado de saúde e de vida dos camaradas militares veteranos, recordando as realizações essenciais obitidas pelo PCCh, país e força militar no ano de 2023 sob orientação do espírito do 20º Congresso Nacional do PCCh. Todos os participantes na ocasião afirmaram que se unirão de forma mais estreita por volta do Comitê Central do PCCh que tem o camarada Xi Jinping como núcleo, persistir em agir sob seu pensamento sobre o socialismo com características chinesas na nova era, além de implementar profundamente o pensamento de Xi Jinping sobre o fortalecimento do exército, a fim de fazer novas contribuições à realização da meta centenária de construir um exército moderno até 2027 e ao impulsionamento integral da construção de uma nação forte e revitalização nacional com modernização chinesa.

Tradução: Xie Haitian

Revisão: Erasto Santos Cruz

