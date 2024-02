Xi Jinping destaca contribuir para modernização chinesa com ações sólidas

Apoie o 247

O presidente Xi Jinping pediu às autoridades em todos os níveis que promovam um estilo marxista de aprender a integrar a teoria com a prática, contribuindo assim para o avanço da modernização chinesa com ações concretas.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações no prefácio que escreveu para materiais de leitura para o sexto grupo de funcionários estagiários.

Observando que a modernização chinesa abre um novo caminho para a humanidade em direção à modernização e cria uma nova forma de avanço humano, Xi Jinping disse que é tanto uma missão histórica gloriosa como um severo teste realista para o Partido.

Xi Jinping sublinhou os esforços para dominar verdadeiramente as competências-chave do marxismo e para garantir a unidade política e a unidade em ação com uma unidade de pensamento de alto nível.

Ele também pediu o aprimoramento abrangente da competência política dos funcionários, bem como do seu calibre de liderança e capacidade de trabalho, em linha com o avanço da modernização chinesa.

O objetivo de aprender as inovações teóricas do Partido é aplicá-las à prática, observou Xi Jinping.

Xi Jinping enfatizou ainda a necessidade de os funcionários de todos os níveis manterem o foco na abordagem dos obstáculos que impedem o desenvolvimento de alta qualidade, na abordagem de questões que suscitam queixas públicas e na resolução de problemas proeminentes no processo de construção do Partido.

"Devem ser feitos esforços para prevenir e difundir eficazmente os principais riscos e trabalhar de forma inovadora, transformando assim o plano traçado no 20º Congresso Nacional do PCCh em realidade", disse Xi Jinping.

Os materiais de leitura para o sexto grupo de funcionários estagiários, atualmente aguardando publicação, consistem em nove publicações. Entre eles, quatro livros destinam-se ao estudo teórico, enquanto cinco enfocam casos selecionados relativos à promoção e expansão da modernização chinesa. Estes casos abrangem uma série de tópicos, incluindo economia, educação, Estado de direito, cultura e segurança nacional.

