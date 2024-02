Xi Jinping destaca papel das terras no desenvolvimento de alta qualidade

Apoie o 247

O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, presidiu na tarde desta segunda-feira (19) a quarta reunião do Comitê Central para Aprofundamento Abrangente da Reforma. Xi Jinping também é diretor deste comitê.

Na reunião, foram deliberados e aprovados os documentos sobre a reforma do sistema de gestão das terras para reforçar o desenvolvimento de alta qualidade nas regiões vantajosas, a promoção da transformação verde abrangente do desenvolvimento socioeconômico, a melhoria da capacidade de gestão emergencial nas unidades de base, a elaboração acelerada do sistema básico favorável à inovação em todos os setores, assim como o relatório de resumo de trabalho do Comitê Central para Aprofundamento Abrangente da Reforma em 2023 e os pontos-chave de trabalho para 2024.

Ao presidir a reunião, Xi Jinping destacou o estabelecimento de um sistema de gestão das terras mais alinhado à macropolítica e ao desenvolvimento regional, a elevação da precisão do uso das terras e sua eficiência, a fim de aumentar seu papel no desenvolvimento de alta qualidade nas regiões vantajosas.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Erasto Santos Cruz

