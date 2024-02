Xi Jinping destaca promoção de novas forças produtivas e desenvolvimento de alta qualidade

Apoie o 247

O presidente chinês e secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, pediu esforços para acelerar o desenvolvimento de novas forças produtivas e promover firmemente o desenvolvimento de alta qualidade. As observações foram feitas enquanto ele presidia a 11ª sessão de estudo em grupo do Birô Político do Comitê Central do PCCh, na quarta-feira (31).

O líder chinês disse que o desenvolvimento de novas forças produtivas é um requisito intrínseco e um foco importante para a promoção do desenvolvimento de alta qualidade. É necessário continuar alavancando bem a inovação para acelerar o desenvolvimento de novas produtividades.

O presidente apontou que a promoção do desenvolvimento de alta qualidade se tornou o consenso e a ação consciente de todo o Partido e sociedade na nova era, salientando que ainda existem muitos fatores que restringem o desenvolvimento de alta qualidade, que devem ser guiados por uma nova teoria da produtividade.

Para Xi Jinping, as novas forças produtivas são impulsionadas por avanços tecnológicos revolucionários, pela distribuição inovadora de fatores produtivos e pela profunda transformação e modernização industrial, tendo como conotação básica a melhoria da qualidade dos trabalhadores, dos meios de trabalho, dos sujeitos do trabalho e das suas combinações otimizadas, além de um aumento substancial da produtividade de todos os fatores como sua marca principal.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Diego Goulart

