Xi Jinping e líder do Partido Comunista do Vietnã cumprimentam-se por Ano Novo Lunar

O líder chinês manifestou seus cumprimentos ao Partido, ao governo e ao povo do Vietnã em nome do Partido, do governo e do povo chinês edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, e o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, enviaram hoje (2) mutuamente mensagens de felicitações pelo Ano Novo Lunar.

O líder chinês manifestou seus cumprimentos ao Partido, ao governo e ao povo do Vietnã em nome do Partido, do governo e do povo chinês. Ele disse que o ano de 2023 foi muito significativo para a história das relações sino-vietnamitas, tendo em vista que os intercâmbios bilaterais de alto nível foram frequentes, a confiança política mútua foi consolidada, a cooperação integral foi reforçada e a amizade tradicional foi promovida.

continua após o anúncio

Xi Jinping lembrou que, no ano passado, ele visitou o Vietnã e anunciou junto com Nguyen Phu Trong o estabelecimento da comunidade de futuro compartilhado China-Vietnã com significado estratégico.

Olhando para 2024, o presidente chinês disse que quer manter contatos próximos com Nguyen Phu Trong para promover o desenvolvimento das relações bilaterais, trazer energias positivas para a prosperidade e desenvolvimento da Ásia-Pacífico e contribuir mais para a paz e o progresso da humanidade.

continua após o anúncio

Em sua mensagem, Nguyen Phu Trong disse que o camarada Xi Jinping fez uma visita de grande sucesso ao Vietnã em dezembro de 2023, o que mostrou a grande atenção da parte chinesa para a causa socialista do Vietnã. Durante esta visita, os dois países assinaram dezenas de acordos de cooperação que dão uma base forte e uma orientação estratégica de longo prazo para o desenvolvimento das relações bilaterais na nova era.

“Desejo ao Partido Comunista da China desenvolvimento e crescimento contínuos, à República Popular da China prosperidade e ao fraterno povo chinês um feliz Ano Novo”, completou Nguyen Phu Trong.

continua após o anúncio

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: