Xi Jinping e Peng Liyuan estendem saudações do Ano Novo Chinês a professores e alunos da Escola Secundária de Lincoln, dos EUA

O presidente chinês, Xi Jinping, e a sua esposa, Peng Liyuan, responderam neste domingo a um cartão de saudação pelo Ano Novo Chinês dos professores e alunos da Escola Secundária de Lincoln, dos EUA, estendendo os seus melhores votos pelo Ano do Dragão.

Em um cartão enviado aos professores e alunos, Xi Jinping e Peng Liyuan os convidaram a visitar a China com mais frequência, incluindo a participação em programas de intercâmbio e estudo que convidam 50.000 jovens americanos para a China, de modo a contribuir para a amizade entre os dois povos, especialmente entre os jovens.

Anteriormente, professores e alunos da escola no estado americano de Washington enviaram um cartão de saudação de Ano Novo a Xi Jinping, Peng Liyuan e ao povo chinês, estendendo seus melhores votos de felicidade e saúde no novo ano. Mais de 100 professores e alunos assinaram o cartão.

