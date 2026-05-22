Xi Jinping e presidente do Paquistão trocam mensagens de congratulação pelo 75º aniversário das relações diplomáticas

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, trocaram nesta quinta-feira (21) mensagens de congratulação pelo 75º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

Xi Jinping apontou que a China e o Paquistão mantêm um alto nível de confiança política mútua, assim como de cooperação pragmática, em segurança e coordenação internacional, estabelecendo um exemplo para o relacionamento entre dois países.

O líder chinês ressaltou que dá grande importância ao desenvolvimento dos laços bilaterais e está disposto a trabalhar junto com o presidente Zardari, tomando o 75º aniversário das relações diplomáticas como oportunidade para estreitar contatos estratégicos, dar continuidade à amizade tradicional e aprofundar a cooperação em todas as áreas, acelerando a construção de uma comunidade China-Paquistão mais estreita com um futuro compartilhado na nova era, a fim de beneficiar os dois povos e contribuir para a paz e o desenvolvimento regional.

Zardari afirmou que a parceria estratégica de cooperação entre o Paquistão e a China, inabalável em todas as circunstâncias, resistiu ao teste do tempo e se tornou um pilar firme para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento regional. O Paquistão valoriza muito a série de iniciativas globais de grande significado e impacto propostas pelo presidente Xi Jinping.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, também trocaram mensagens de felicitação nesta quinta-feira (21). Li Qiang afirmou que a China está disposta a trabalhar com o Paquistão para fortalecer a solidariedade e a cooperação, construir ativamente uma “versão 2.0 aprimorada” do Corredor Econômico China-Paquistão e promover o desenvolvimento contínuo da parceria estratégica de cooperação em todas as circunstâncias entre os dois países.

Fonte: CMG