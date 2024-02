Xi Jinping e Putin conversam por telefone

Apoie o 247

No contexto de aproximação do Ano Novo Lunar Chinês, o presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, conversaram por telefone na tarde desta quinta-feira (8).

Os dois chefes de Estado trocaram saudações de Ano Novo. Xi Jinping apontou que, no último ano, ele e Putin se reuniram por duas vezes e alcançaram muitos consensos importantes. Este ano marca o 75° aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Rússia. A parte chinesa está disposta a trabalhar com a russa para continuar ajudando uma à outra e preservando uma amizade intergeracional, de forma a escrever um novo capítulo nos laços bilaterais.

Ambos os lados devem estreitar a colaboração estratégica, defender a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento dos respectivos países e se opor resolutamente à interferência de forças externas nos seus assuntos internos. A China quer reforçar a cooperação multilateral internacional, a fim de promover o desenvolvimento do sistema de governança global com uma direção mais justa e razoável.

Putin, por sua vez, afirmou que, sob os esforços conjuntos dos dois países, as relações sino-russas atingiram um nível sem precedentes. “Espero continuar a manter intercâmbios estreitos com o presidente Xi Jinping para levar os dois países a obterem novos progressos na colaboração em vários domínios”, disse ele. Putin também reiterou que a Rússia adere firmemente ao princípio de “uma só China” e opõe-se a todos os comportamentos perigosos que a provocam na questão de Taiwan.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Mariana Yante

