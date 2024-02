Xi Jinping envia condolências ao presidente chileno pelas vítimas dos incêndios florestais

Apoie o 247

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quarta-feira (7) uma mensagem de condolências ao seu homólogo do Chile, Gabriel Boric, pelos graves incêndios florestais, que causaram grandes vítimas.

“Em nome do governo e do povo chinês, gostaria de expressar os meus profundos pêsames às vítimas e as sinceras condolências aos seus familiares e às pessoas afetadas pelo desastre”, disse o líder chinês. Ele acredita que as áreas e comunidades afetadas pela catástrofe conseguirão seguramente superar as dificuldades e reconstruir seus lares.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Mariana Yante

