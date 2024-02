Xi Jinping envia congratulações ao presidente do Sri Lanka pelos 76 anos de independência

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste domingo (4) uma mensagem de congratulações ao presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, pelos 76 anos de independência do país.

Xi Jinping lembrou na mensagem que a China e o Sri Lanka são parceiros estratégicos de ajuda mútua sincera e amizade de gerações. Nos últimos anos, o relacionamento bilateral tem mantido uma tendência de desenvolvimento saudável e estável.

continua após o anúncio

Xi Jinping recordou que durante o terceiro Fórum do Cinturão e Rota para Cooperação Internaiconal realizado em outubro do ano passado, teve uma reunião com o presidente Wickremesinghe com vários consensos alcançados.

O presidente chinês afirmou que atribui alta importância ao relacionamento China-Sri Lanka e está disposto, junto com o presidente Wickremesinghe, a herdar e levar adiante a amizade tradicional, consolidar a confiança mútua política e continuar com o apoio mútuo nas questões relacionadas aos interesses centrais e preocupações principais, de forma a promover a cooperação na construção de alta qualidade da Iniciativa Cinturão e Rota e a parceria estratégica entre os dois países para beneficiar melhor os dois povos.

continua após o anúncio

No mesmo dia, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, enviou congratulações ao homólogo do Sri Lanka, Dinesh Gunawardana.

Tradução: Xia Ren

continua após o anúncio

Revisão: Erasto Santos Cruz

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: