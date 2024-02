Xi Jinping envia mensagem de condolências pela morte do presidente namibiano Hage Geingob

Apoie o 247

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou na segunda-feira (5) uma mensagem de condolências ao novo presidente da Namíbia, Nangolo Mbumba, pela morte do ex-presidente Hage Geingob. Em nome do governo e do povo chinês, Xi Jinping expressou profundos pêsames e estendeu suas sinceras condolências aos familiares de Geingob.

O líder chinês afirmou que o presidente Geingob foi um excelente líder da Namíbia. Durante a sua vida, ele promoveu o desenvolvimento profundo da parceira estratégica abrangente China-Namíbia e fez contribuições importantes para aprofundar a amizade entre a África e a China. A parte chinesa valoriza a amizade tradicional bilateral e está disposta a trabalhar com a Namíbia para impulsionar mais avanços dessa parceria.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

