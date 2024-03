Xi Jinping envia mensagem de congratulação ao presidente eleito da Hungria

Apoie o 247

O presidente da China, Xi Jinping, enviou, nessa quinta-feira (29), uma mensagem de congratulação a Sulyok Tamas por sua eleição para a presidência da Hungria.

Xi Jinping afirmou que, nos últimos anos, a China e a Hungria têm mantido suas relações em um alto nível de desenvolvimento. Os dois países celebram intercâmbios frequentes de elevada qualidade, cooperações frutíferas em diversas áreas e boa colaboração em assuntos regionais e internacionais.

O líder lembrou que este ano marca o 75º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre as duas nações e que os laços bilaterais encontram uma nova oportunidade de avanço.

O presidente chinês disse que dá muita importância ao progresso das relações entre os dois países. O chefe de Estado espera se esforçar, junto com Tamas, para dar continuidade à amizade tradicional entre os dois povos, aprofundar a confiança política mútua e ações conjuntas em todos os setores, além de fomentar a cooperação dentro da Iniciativa Cinturão e Rota, buscando impulsionar a parceria estratégica global sino-húngara para um novo patamar.

Tradução: Joaquina Hou

Revisão: Patrícia Comunello

