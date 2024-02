Xi Jinping envia mensagem de congratulações para 37ª Cúpula da União Africana

Apoie o 247

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste sábado (17), uma mensagem de congratulações para os participantes da 37ª Cúpula da União Africana.

O líder chinês indicou que o mundo de hoje está passando por mudanças profundas sem precedentes em um século. O "Sul Global", representado pela China e África, está em ascensão e influenciando a história mundial.

Xi Jinping salientou que a China quer expressar suas sinceras felicitações à União Africana por ter promovido eficazmente a integração regional e a construção de zonas de livre comércio, ter aderido ao G20 e aumentado a representatividade e a voz dos países africanos na governança global.

O presidente chinês fez uma avaliação positiva sobre o desenvolvimento das relações sino-africanas no ano passado e, apontou que, em 2024, será realizada mais uma reunião do Fórum de Cooperação China-África. Ele quer trabalhar junto com líderes dos países africanos para ampliar as cooperações bilaterais e promover a construção da comunidade de futuro compartilhado de alto nível China-África.

