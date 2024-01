Xi Jinping envia mensagem de congratulações para o novo rei da Malásia

Apoie o 247

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou hoje (31) uma mensagem de congratulações para Ibrahim Iskandar, parabenizando pela ascensão como rei da Malásia.

O líder chinês indicou na mensagem que a China e a Malásia são vizinhos amigáveis e têm uma amizade tradicional de longa história. Após o estabelecimento das relações diplomáticas em 1974, os dois países vêm persistindo no respeito mútuo, igualdade, benefício recíproco, cooperação e ganha-ganha, alcançando importantes resultados cooperativos em todos os setores e mantendo a tendência de desenvolvimento das relações bilaterais.

Xi Jinping lembrou também que, em 2023, ele e o primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, chegaram ao importante consenso de estabelecer a comunidade de futuro compartilhado China-Malásia.

Segundo o presidente chinês, este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Nesta ocasião, ele está disposto a trabalhar junto com o rei Ibrahim Iskandar para promover a construção da comunidade de futuro compartilhado China-Malásia, buscar mais benefícios para os dois povos e fazer mais contribuições para a estabilidade e a prosperidade da região.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

