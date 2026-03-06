Xi Jinping estende saudações às mulheres antes do Dia Internacional da Mulher

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, estendeu nesta sexta-feira (6) saudações festivas e seus melhores votos às mulheres de todos os grupos étnicos e de todos os setores do país, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado em 8 de março.

Xi Jinping, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez a manifestação ao participar de uma reunião conjunta de grupos durante a quarta sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o principal órgão consultivo político do país.

Fonte: CMG