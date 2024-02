Xi Jinping estende saudações do Festival da Primavera a personalidades não pertencentes ao PCCh

Apoie o 247

À medida que se aproxima o Festival da Primavera do Ano do Dragão, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do país, Xi Jinping, se reuniu na tarde da quarta-feira (7) no Grade Palácio do Povo, em Beijing, com os comitês centrais de todos os partidos democráticos, representantes da Federação da Indústria e Comércio da China e de pessoas apartidárias para celebrar a festa tradicional chinesa. Em nome do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping estendeu saudações e desejos sinceros de ano novo a todos os membros da Frente Unida.

O líder chinês proferiu um discurso importante na ocasião. Ele salientou que 2023 foi extraordinário. No último ano, o Comitê Central do PCCh uniu e liderou todo o Partido e as pessoas de todos os grupos étnicos do país para implementar plenamente o espírito do 20º Congresso Nacional do PCCh. A China, que resistiu à pressão externa e superou muitas dificuldades domésticas, empenhou-se na recuperação econômica e alcançou com sucesso os principais objetivos de desenvolvimento socioeconômico esperados. Esses resultados foram obtidos sob a liderança firme do PCCh e por meio dos esforços conjuntos de toda a sociedade, incluindo os demais partidos democráticos, a Federação da Indústria e Comércio da China e as pessoas sem filiação partidária.

Xi Jinping expressou três esperanças às personalidades mencionadas. Primeiramente, é necessário fortalecer a confiança no sistema político e persistir, desenvolver e melhorar o novo sistema de partidos políticos da China. Em segundo lugar, as diversas partes devem promover consensos para ajudar na promoção da modernização chinesa. Finalmente, todos devem fortalecer sua integridade e melhorar a capacidade de desempenho das funções respectivas.

