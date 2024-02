Xi Jinping estende saudações pela Festa da Primavera a todos os chineses

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do PCCh e presidente da Comissão Militar Central edit

O presidente chinês, Xi Jinping, em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e do Conselho de Estado, estendeu saudações pela Festa da Primavera a todos os chineses nesta quinta-feira (8), em uma recepção em Beijing.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do PCCh e presidente da Comissão Militar Central, proferiu um discurso no encontro no Grande Palácio do Povo, saudando os chineses de todos os grupos étnicos, os compatriotas em Hong Kong, Macau e Taiwan, assim como os chineses no exterior.

A Festa da Primavera, ou Ano Novo Lunar Chinês, cai em 10 de fevereiro este ano.

