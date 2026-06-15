Xi Jinping: “Estou totalmente comprometido com o povo e nunca o decepcionarei"

CGTN – Em 1975, o jovem Xi Jinping ingressou no Partido Comunista da China (PCCh) e se tornou, posteriormente, secretário partidário da brigada de produção em Liangjiahe, na província de Shaanxi. O local tinha solo pouco fértil e colheitas fracas. Xi Jinping, junto com colegas da brigada de produção, construiu uma barragem de contenção de sedimentos, o que melhorou a irrigação.

Além disso, Xi Jinping liderou os moradores da aldeia na perfuração de poços, na construção de terraços agrícolas e de biodigestores, assim como na criação de uma cooperativa de ferramentas e artesanato em ferro. Durante os sete anos em Liangjiahe, Xi Jinping realizou muitas iniciativas concretas.

Entre março de 1982 e maio de 1985, Xi Jinping atuou como vice-secretário e secretário partidário do distrito de Zhengding, na província de Hebei. Durante esse período, Xi Jinping viveu, trabalhou e compartilhou o dia a dia com a população local.

De secretário partidário da brigada de produção em Liangjiahe a secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping sempre colocou o povo em posição prioritária e honrou seu compromisso de trabalhar pela felicidade da população.

Na quarta sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh realizada em outubro do ano passado, Xi Jinping reiterou que é preciso adotar uma abordagem centrada no povo e promover a prosperidade comum, a fim de reforçar o senso de ganho, felicidade e segurança da população.

Este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal do país e o 105º aniversário da fundação do PCCh. Em janeiro, Xi Jinping pediu a todos os membros do Partido que estabeleçam e pratiquem uma concepção de trabalho voltada ao povo, por meio de ações concretas.

“Estou totalmente comprometido com o povo e nunca o decepcionarei. Estou pronto para deixar de lado os meus próprios interesses e dedicar-me por inteiro ao desenvolvimento da China”, disse Xi Jinping.

Fonte: CMG