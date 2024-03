Xi Jinping exige desenvolvimento de alta qualidade de novas energias

Xi Jinping enfatizou que é preciso conciliar bem o desenvolvimento de novas energias com a segurança energética, aproveitar as tecnologias mais avançadas edit

O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou um estudo coletivo na quinta-feira (29) sobre as tecnologias de novas energias e a segurança energética. Na reunião, o secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, ressaltou a importância do desenvolvimento de alta qualidade de novas energias.

O líder chinês lembrou que, desde o 18º Congresso Nacional do PCCh realizado em 2012, o país acelerou o estabelecimento de um sistema no setor para garantir a oferta de novas energias. No entanto, o desenvolvimento do setor ainda encontra muitos problemas.

Xi Jinping enfatizou que é preciso conciliar bem o desenvolvimento de novas energias com a segurança energética, aproveitar as tecnologias mais avançadas, promover a construção de infraestruturas concernentes, impulsionar as cooperações internacionais e procurar a autossuficiência e o autofortalecimento no setor de ciências e tecnologias.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

