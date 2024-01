Xi Jinping faz discurso pela comemoração do 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e França

Apoie o 247

O Centro Nacional de Artes Cênicas sediou nesta quinta-feira (25) a recepção do 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a França. O presidente chinês, Xi Jinping, fez um discurso em vídeo para o evento.

Ele disse que o estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a França há 60 anos foi um grande acontecimento na história das relações internacionais. Com a extraordinária sabedoria e coragem, o presidente Mao Zedong e o general Charles de Gaulle abriram suas portas ao intercâmbio e à cooperação entre o Oriente e o Ocidente, trazendo esperança ao mundo de então, que estava em meio à Guerra Fria.

Xi Jinping salientou que a história única das relações sino-francesas moldou o "espírito China-França", que se traduz em independência, compreensão mútua, visão e benefício recíproco. Segundo ele, os dois países devem desenvolvê-las resolutamente, e responder às incertezas do mundo com sua solidez; devem, ainda, aproveitar o Ano da Cultura e do Turismo China-França e os Jogos Olímpicos de Paris para expandir o intercâmbio interpessoal e cultural; devem defender conjuntamente a ordem multipolar com horizontalidade e a globalização econômica inclusiva, de modo a contribuir para salvaguardar a paz e a estabilidade mundiais.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também transmitiu uma mensagem por vídeo. Ele afirmou que seu governo tem a responsabilidade de continuar a trabalhar, com base nas metas ambiciosas estabelecidas em 1964, para construir conjuntamente uma parceria que não só satisfaça as necessidades dos dois povos, mas também conduza à paz e à estabilidade no mundo. A França está disposta a trabalhar com a China para responder aos desafios globais e promover a resolução de crises internacionais.

