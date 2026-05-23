Xi Jinping faz instruções sobre acidente em mina de carvão no norte da China

CGTN – O presidente chinês Xi Jinping deu instruções importantes após uma explosão de gás em uma mina de carvão nesta sexta-feira, na Província de Shanxi, no norte da China, pedindo todos os esforços de resgate dos desaparecidos e o tratamento dos feridos.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, pediu o tratamento adequado das consequências do acidente e uma investigação minuciosa sobre sua causa, com responsabilização em conformidade com a lei.

A explosão de gás ocorreu no subsolo às 19h29 de sexta-feira na mina de carvão Liushenyu, no distrito de Qinyuan, na cidade de Changzhi, causando um elevado número de vítimas. Até as 6h00 do sábado, oito pessoas foram confirmadas mortas e outras 38 permanecem presas no subsolo.

Xi enfatizou que as autoridades de todo o país devem tirar lições do acidente, permanecer vigilantes quanto à segurança no trabalho e intensificar os esforços para identificar e eliminar riscos potenciais a fim de prevenir acidentes graves.

À medida que a China entrou em sua temporada de enchentes, ele também pediu o fortalecimento da preparação para emergências e medidas sólidas de controle de enchentes e socorro a desastres para proteger vidas e propriedades das pessoas.

O primeiro-ministro Li Qiang também instruiu sobre os esforços de resgate e investigação do acidente.

Li, também membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh, pediu o fortalecimento da supervisão de segurança no trabalho em todo o país e convocou uma revisão de segurança no trabalho em setores-chave para conter a ocorrência de acidentes graves.

O vice-primeiro-ministro Zhang Guoqing, também membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh, liderou uma equipe ao local para supervisionar os esforços de resgate e o tratamento das consequências do acidente.

Fonte: Xinhua