Xi Jinping felicita novo rei da Dinamarca

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste domingo (14) uma mensagem de congratulações ao novo rei da Dinamarca, Frederik X, pela ascensão ao trono.

Na mensagem, o líder chinês lembrou que, ao longo dos 74 anos das relações diplomáticas, os dois países obtiveram um grande progresso no relacionamento bilateral, resultados frutíferos em diversas áreas de cooperação e uma amizade cada vez mais aprofundada entre dois povos.

Xi Jinping afirmou que atribui alta importância ao desenvolvimento das relações sino-dinamarquesas, e está disposto, junto com o rei Frederik X, a promover a parceria estratégica abrangente entre dois países a um novo patamar, a fim de trazer mais bem-estar aos dois povos.

No mesmo dia, Xi Jinping também enviou uma mensagem de solidariedade à rainha da Dinamarca, Margarida II, que abdicou o trono.

