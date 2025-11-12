Xi Jinping felicita posse da nova presidente irlandesa

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, felicitou nesta terça-feira (11) Catherine Connolly por sua posse como presidente da Irlanda.

Xi Jinping destacou que os 46 anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Irlanda testemunham avanços conjuntos por meio do aprendizado mútuo e da cooperação amistosa, com resultados notáveis.

Em sua mensagem, Xi Jinping expressou a disposição de trabalhar junto com a nova presidente irlandesa para aumentar a confiança política mútua, preservar a amizade tradicional e apoiar o multilateralismo e o livre comércio, promovendo o avanço contínuo da parceria estratégica de benefício mútuo e trazendo maiores benefícios para os povos de ambos os países.