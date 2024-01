Xi Jinping felicita rei do Lesoto pelos 30 anos de retomada das relações diplomática

Apoie o 247

O presidente chinês, Xi Jinping, e o rei Letsie III, do Lesoto, trocaram nesta sexta-feira (12) mensagens de felicitação para celebrar o 30º aniversário da retomada das relações diplomáticas entre os dois países.

Na sua mensagem, Xi Jinping disse que a China e o Lesoto apoiaram-se mutuamente e trabalharam em conjunto em questões que envolvem os interesses fundamentais, dando exemplo ao mundo de desenvolvimento comum entre grandes e pequenas nações, desde a retoma das relações diplomáticas há três décadas.

O líder chinês apontou que sempre presta alta atenção ao desenvolvimento das relações bilaterais entre a China e o Lesoto e que quer trabalhar junto com o rei Letsie III para elevar as relações amigáveis para um novo patamar.

O monarca do Lesoto disse que as relações bilaterais entre os dois países tiveram um grande progresso nos últimos 30 anos. Os dois lados construíram uma relação diplomática sólida, com base no respeito e benefício mútuos e no princípio de coexistência pacífica. O Lesoto quer continuar a aprofundar a cooperação com a China, para promover o desenvolvimento dos dois países.

Nesta sexta-feira, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, também trocou a carta de felicitação com seu homólogo do Lesoto, Sam Matekane.

