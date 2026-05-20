Xi Jinping felicita Timor-Leste pelo 24º aniversário da independência
CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quarta-feira (20) uma mensagem de felicitações ao presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, pelo 24º aniversário da independência do país.
Na mensagem, Xi Jinping afirmou que Timor-Leste alcançou progressos constantes na construção nacional desde a independência, com melhorias contínuas nas condições de vida da população. O presidente chinês destacou ainda que a adesão oficial do país à ASEAN, no ano passado, ampliou sua influência regional e internacional.
Xi Jinping também ressaltou a amizade tradicional entre China e Timor-Leste e afirmou que a cooperação bilateral vem produzindo resultados positivos. Segundo ele, a China está disposta a trabalhar com Timor-Leste para aprofundar a parceria estratégica abrangente e ampliar os benefícios para os povos dos dois países.
Fonte: CMG