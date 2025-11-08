Xi Jinping inspeciona Guangdong e pede aprofundamento da reforma e abertura

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, fez uma viagem de inspeção na província de Guangdong, sul do país, nessa sexta-feira (7) e sábado (8), destacando o papel pioneiro de Guangdong como área precursora e experimental para a reforma e abertura.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, pediu o aprofundamento abrangente da reforma e abertura para o desenvolvimento de alta qualidade e promoção do desenvolvimento da Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau com esforços contínuos.

Durante a inspeção, o líder chinês sublinhou que estudar, divulgar e implementar o espírito da 4ª sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh consiste uma tarefa política fundamental para todo o Partido e todo o país, tanto no presente quanto no futuro. Reforçou que Guangdong, como uma importante província econômica e região desenvolvida, deve adotar uma perspectiva de alto patamar e uma visão ampla ao formular seu 15º Plano Quinquenal, demonstrando sua grande capacidade de avançar, agir como exemplo e assumir mais responsabilidades.

Xi Jinping enfatizou que para Guangdong criar novas vantagens e alcançar novos progressos, é preciso preconizar e implementar o espírito da reforma e abertura e o espírito das zonas econômicas especiais, impulsionando o desenvolvimento de alta qualidade por meio do aprofundamento ainda maior da reforma e abertura. Ele assinalou a adesão à combinação entre mercado eficaz e governo competente para permitir desenvolvimento conjunto entre as diversas economias de propriedade com suas vantagens complementares.

O presidente chinês orientou que a abertura institucional deve ser expandida de forma constante, enquanto a estratégia para a modernização da zona de livre comércio precisa ser implementada em profundidade, além de reafirmar a integração de Guangdong à Iniciativa Cinturão e Rota. “A província tem que continuar priorizando a abertura doméstica, impulsionando não apenas a transformação e a modernização das indústrias locais, como ainda continuar alavancando o desenvolvimento industrial nas regiões central e oeste”, realçou Xi Jinping.

Daqui para frente, faltando somente um mês para o fim do ano, Xi Jinping concluiu que os funcionários devem implementar com precisão as decisões e os planos do Comitê Central do Partido e concentrar esforços na estabilização de empregos, das empresas, dos mercados e das expectativas, empenhando-se para alcançar as metas e os objetivos anuais.

Fonte: CMG