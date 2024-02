Xi Jinping inspeciona tropas estacionadas em Tianjin e estende saudações a todos os militares

Xi estendeu saudações festivas aos militares do Exército de Libertação Popular e da Força de Polícia Armada do Povo edit

O presidente chinês, Xi Jinping, inspecionou nesta sexta-feira as tropas estacionadas no Município de Tianjin, no norte da China, antes da Festa da Primavera, ou Ano Novo Lunar Chinês.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central (CMC), estendeu saudações festivas aos militares do Exército de Libertação Popular e da Força de Polícia Armada do Povo, ao pessoal civil nas forças armadas e aos militares e membros de forças de reserva, em nome do Comitê Central do PCCh e da CMC.

