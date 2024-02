Xi Jinping lança mensagem de congratulações pela conclusão e operação da Estação Qinling, na Antártica

Apoie o 247

A Estação Qinling, a quinta estação de pesquisa da China na Antártica, iniciou sua operação na quarta-feira (7). O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no mesmo dia uma mensagem de congratulações, manifestando suas saudações sinceras e os melhores de votos do Ano Novo Chinês para os exploradores polares.

O líder chinês enfatizou também a importância de conhecer, proteger e utilizar da melhor maneira as terras polares para beneficiar a humanidade e promover a construção da comunidade de futuro compartilhando da humanidade.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

