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      Xi Jinping, membro do PCCh

      Na nova era, o Comitê Central do PCCh, tendo Xi Jinping como núcleo, lançou campanhas sem precedentes de fortalecimento da disciplina partidária

      Xi Jinping, membro do PCCh (Foto: CGTN)
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      CGTN – “A primeira identidade é a de membro do Partido Comunista da China (PCCh), e a primeira responsabilidade é trabalhar pelo Partido.”

      Em janeiro de 1974, Xi Jinping ingressou no Partido Comunista da China em Liangjiahe, na província de Shaanxi, onde viveu, trabalhou e compartilhou o dia a dia com a população local. Em meio às duras condições de vida no Planalto de Loess, Xi Jinping consolidou sua convicção nos ideais comunistas.

      De secretário partidário de uma brigada de produção a principal líder da China e do PCCh, Xi Jinping sempre manteve vivo o juramento feito ao ingressar no Partido e preservou seu compromisso com os valores comunistas.

      Na nova era, o Comitê Central do PCCh, tendo Xi Jinping como núcleo, lançou campanhas sem precedentes de fortalecimento da disciplina partidária e de combate à corrupção, pautada pela convicção de que “quem forja o ferro deve ser forte”.

      O PCCh sempre representou os interesses fundamentais da ampla maioria do povo e compartilhou com ele o mesmo destino.

      Ao longo de seus 52 anos como membro do Partido, Xi Jinping tem procurado honrar, na prática, o compromisso de trabalhar pelo bem-estar e pela felicidade do povo.

      Fonte: CMG

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