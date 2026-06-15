Xi Jinping, membro do PCCh

CGTN – “A primeira identidade é a de membro do Partido Comunista da China (PCCh), e a primeira responsabilidade é trabalhar pelo Partido.”

Em janeiro de 1974, Xi Jinping ingressou no Partido Comunista da China em Liangjiahe, na província de Shaanxi, onde viveu, trabalhou e compartilhou o dia a dia com a população local. Em meio às duras condições de vida no Planalto de Loess, Xi Jinping consolidou sua convicção nos ideais comunistas.

De secretário partidário de uma brigada de produção a principal líder da China e do PCCh, Xi Jinping sempre manteve vivo o juramento feito ao ingressar no Partido e preservou seu compromisso com os valores comunistas.

Na nova era, o Comitê Central do PCCh, tendo Xi Jinping como núcleo, lançou campanhas sem precedentes de fortalecimento da disciplina partidária e de combate à corrupção, pautada pela convicção de que “quem forja o ferro deve ser forte”.

O PCCh sempre representou os interesses fundamentais da ampla maioria do povo e compartilhou com ele o mesmo destino.

Ao longo de seus 52 anos como membro do Partido, Xi Jinping tem procurado honrar, na prática, o compromisso de trabalhar pelo bem-estar e pela felicidade do povo.

Fonte: CMG