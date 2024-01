Xi Jinping parabeniza Azali Assoumani pela reeleição como presidente das Comores

Xi Jinping disse prestar alta atenção nas relações com as Comores e quer trabalhar junto com o presidente Azali Assoumani para promover as relações bilaterais a um novo patamar edit

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no dia 28 uma mensagem de congratulações para Azali Assoumani pela sua reeleição como presidente da União das Comores.

Segundo o líder chinês, os dois países são bons amigos, parceiros e irmãos. Nos últimos anos, as relações bilaterais se desenvolveram rapidamente, as cooperações pragmáticas alcançaram resultados notáveis em todas as áreas e as duas partes se apoiaram firmemente nas questões de interesses fundamentais.

Xi Jinping disse prestar alta atenção nas relações com as Comores e quer trabalhar junto com o presidente Azali Assoumani para promover as relações bilaterais a um novo patamar e beneficiar mais os dois povos.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

