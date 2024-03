Xi Jinping participa de deliberação na sessão anual da APN

Xi Jinping também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central edit

O presidente da China, Xi Jinping, participou hoje (5) de uma deliberação com seus colegas delegados da província de Jiangsu na segunda sessão da 14a Assembleia Popular Nacional (APN), o supremo órgão legislativo do país.

Xi Jinping também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Diego Goulart

