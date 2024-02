Xi Jinping pede atualização de equipamentos e produtos para impulsionar desenvolvimento chinês

Apoie o 247

O presidente chinês, Xi Jinping, presidiu na tarde desta sexta-feira (23) a quarta reunião do Comitê Central de Trabalho Financeiro. Xi é também diretor do comitê. A reunião analisou a atualização em grande escala de equipamentos e bens de consumo, além da redução dos custos logísticos.

Xi Jinping disse que a aceleração da atualização de produtos é uma medida importante para promover o desenvolvimento de alta qualidade. Como a logística é considerada a artéria da economia real que interliga a produção, consumo, comércio doméstico e internacional, é preciso baixar efetivamente o custo em toda a sociedade para reforçar a competitividade industrial central e melhorar a eficiência da operação econômica, destacou o presidente chinês.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Patrícia Comunello

