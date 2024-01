Xi Jinping pede autossuficiência em ciência e tecnologia para o desenvolvimento de alta qualidade

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu nesta sexta-feira (19), em instruções dadas na cerimônia do Prêmio Nacional de Engenheiros, uma autossuficiência de alto nível em ciência e tecnologia (C&T) para servir ao desenvolvimento de alta qualidade do país. A conferência foi realizada em Beijing nesta sexta-feira. O vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, Ding Xuexiang, transmitiu as instruções de Xi Jinping.

Os engenheiros são uma força importante na promoção da C&T de engenharia para beneficiar a humanidade e uma parte importante da força estratégica nacional de talentos, disse o líder chinês, também secretário geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central.

continua após o anúncio

Xi Jinping pediu aos engenheiros e técnicos de todo o país que façam avanços em tecnologias essenciais, promovam o desenvolvimento de novas forças produtivas e sirvam ao desenvolvimento de alta qualidade, para dar maiores contribuições à grande revitalização da nação chinesa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: