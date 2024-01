Xi Jinping pede esforços para promover desenvolvimento de alta qualidade do setor financeiro

No discurso, o líder disse que o caminho do desenvolvimento financeiro com características chinesas segue as leis objetivas do desenvolvimento financeiro atual edit

O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou na terça-feira (16) a necessidade de se permanecer comprometido com o caminho do desenvolvimento financeiro com características chinesas e impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade do setor.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações ao proferir um discurso na abertura de uma sessão de estudos na Escola do Partido do Comitê Central do PCCh (Academia Nacional de Governança).

No discurso, o líder disse que o caminho do desenvolvimento financeiro com características chinesas segue as leis objetivas do desenvolvimento financeiro atual e está de acordo com a realidade chinesa, contando com diferenças essenciais em relação ao modelo financeiro ocidental. Segundo ele, é necessário explorar e otimizar continuamente esse caminho com confiança inabalável por meio de práticas, a fim de torná-lo cada vez mais estável e amplo.

“Uma superpotência financeira deve se basear em um forte alicerce econômico, possuir poderio geral, econômico, científico e tecnológico que lidera o mundo, e ao mesmo tempo, ter elementos financeiros decisivos”, salientou Xi Jinping, acrescentando a necessidade de prevenir e minimizar os riscos financeiros, especialmente os sistemáticos.

