Xi Jinping pede que funcionários jovens assumam tarefa histórica

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Os funcionários jovens são forças vigorosas para o desenvolvimento das causas do Partido Comunista da China (PCCh) e do Estado e sucessores da causa do socialismo com características chinesas, afirmou o presidente do país, Xi Jinping.

Xi, também secretário-geral do PCCh e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações em uma instrução importante, transmitida na cerimônia de abertura de um programa de formação para funcionários jovens e de meia-idade da Escola do Partido do Comitê Central do PCCh (Academia Nacional de Governança) nesta sexta-feira (1º).

continua após o anúncio

O líder chinês apontou que, na nova jornada, os quadros mais novos devem permanecer fiéis à missão fundadora do PCCh, trabalhar duro e assumir sua tarefa histórica.

Xi ainda pediu que as organizações partidárias em todos os níveis aprimorem o mecanismo de atuação para cultivar e selecionar funcionários jovens bem qualificados para que eles sejam confiáveis e capazes de assumir as tarefas de fortalecimento do país e revitalização da nação chinesa.

continua após o anúncio

tradução: Shi Liang

revisão: Patrícia Comunello

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: