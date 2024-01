Xi Jinping pede que órgãos judiciais, de procuradoria e de segurança pública defendam revitalização nacional

Apoie o 247

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu recentemente que os órgãos judiciais, de procuradoria e de segurança pública defendam a liderança absoluta do Partido e forneçam à revitalização nacional uma forte garantia de segurança.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, fez uma importante instrução sobre o trabalho judicial, de procuradoria e de segurança pública, pedindo às pessoas do setor que cumpram seus deveres com lealdade e demonstrem boa iniciativa.

O presidente pediu esforços para proteger resolutamente a segurança nacional, melhorar a perspicácia política e o discernimento político, prevenir e resolver os principais riscos à segurança. Ele também pediu a manutenção resoluta da estabilidade social e a proteção dos direitos e interesses legítimos do povo.

A equidade e a justiça sociais devem ser protegidas e promovidas, e a unidade do Estado de direito do país deve ser salvaguardada, disse Xi, acrescentando que a ordem econômica do mercado socialista deve ser mantida de acordo com a lei, e a construção do ambiente de negócios baseado na lei deve ser aprimorada.

Xi Jinping também pediu o fortalecimento da construção política do Partido nos órgãos judiciais, de procuradoria e de segurança pública.

A importante instrução do presidente foi dada durante a conferência central sobre o trabalho judicial, de procuradoria e de segurança pública, realizada no sábado e no domingo em Beijing. Chen Wenqing, membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh e secretário da Comissão de Assuntos Políticos e Jurídicos do Comitê Central do PCCh, transmitiu as instruções de Xi e fez um discurso.

Wang Xiaohong, membro do Secretariado do Comitê Central do PCCh e ministro da Segurança Pública, presidiu a conferência e fez um discurso de encerramento.

Zhang Jun, presidente do Supremo Tribunal Popular, e Ying Yong, procurador-geral da Suprema Procuradoria Popular, participaram da conferência.

