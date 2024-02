Xi Jinping preside reunião de liderança do PCCh para revisar relatórios e regulamentos

Apoie o 247

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidiu nesta quarta-feira uma reunião do Birô Político do Comitê Central do PCCh.

A reunião revisou um relatório do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh após ter ouvido e discutido os relatórios de trabalho dos grupos dos membros dirigentes do Partido do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, do Conselho de Estado, do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular, bem como o relatório de trabalho do Secretariado do Comitê Central do PCCh.

Também foram revisados na reunião um relatório de resumo sobre o programa de estudo teórico do Partido relacionado ao Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era, uma diretriz para consolidar os resultados do programa de estudo teórico e os regulamentos do PCCh sobre inspeção disciplinar.

