Xi Jinping recebe credenciais de novos embaixadores na China

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu na tarde desta terça-feira (30) credenciais de 42 embaixadores na China no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

Xi Jinping pediu aos embaixadores que transmitam os votos de ano novo e as melhores saudações aos líderes e aos povos dos seus respectivos países. O líder chinês afirmou que a China valoriza as amizades com todos os países e está disposta a aprofundar os laços solidários, ampliar as cooperações mutuamente benéficas e promover as relações bilaterais com base na igualdade e benefício mútuo. Xi Jinping disse esperar que os embaixadores possam conhecer a China de forma ampla e profunda para estabelecer uma ponte de cooperação e comunição mais estreita para as relações bilaterais. O governo chinês providenciará conveniência e apoio no desempenho das funções dos diplomatas, disse Xi Jinping.

O presidente chinês lembrou que este ano marca o 75o aniversário da fundação da República Popular da China, que está promovendo a modernização chinesa e a revitalização da nação. O ponto de partida e o objetivo final da modernização chinesa são alcançar uma vida mais feliz para 1,4 bilhão de chineses. Para o mundo, isto significa um maior mercado e uma oportunidade de desenvolvimento sem precedentes, o que injetará uma grande força motriz à modernização de diferentes países do mundo.

Xi Jinping disse ainda que neste mundo atualmente não pacífico, a China contribuirá com sua sabedoria e seu plano para a paz e o desenvolvimento mundial, continuará preconizando o multilateralismo mundial e a globalização econômica, bem como promovendo a construção de uma comunidade com futuro compartilhado e um mundo mais promissor.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Erasto Santos Cruz

