Xi Jinping recebe primeiro-ministro belga em Beijing

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu nesta sexta-feira (12), em Beijing, o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, que está em visita ao país.

No encontro, Xi Jinping enfatizou que a política diplomática da China em relação à Europa permanece estável no longo prazo, que sempre considera os europeus como parceiros de cooperação importante e que espera que a parte europeia, sendo uma força importante no mundo multipolar, possa desempenhar um papel mais positivo e construtivo para manter a paz e a estabilidade global.

O primeiro-ministro belga agradeceu em primeiro lugar pela calorosa hospitalidade da parte chinesa e enfatizou que o mundo precisa que a Europa e a China fiquem mais próximas, para reforçar a cooperação mais ampla. Alexander De Croo afirmou que espera que a sua visita à China ajude a elevar as relações Bélgica-China e UE-China a um novo patamar.

