Xi Jinping responde à carta de alunos quenianos da Universidade Jiaotong de Beijing

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu hoje (17) aos representantes dos estudantes e ex-alunos quenianos da Universidade Jiaotong de Beijing, encorajando-os a continuar contribuindo com a amizade China-Quênia e China-África.

O líder chinês destacou que a amizade entre os dois países tem uma longa história. A construção conjunta da iniciativa “Cinturão e Rota” transforma em realidade o ideal de desenvolvimento e revitalização China-Quênia e liga estreitamente o bem-estar dos povos das duas nações. A Ferrovia Mombaça-Nairobié é um projeto emblemático e um modelo de sucesso da iniciativa “Cinturão e Rota”. “Estou feliz por ver que vocês se conectaram com a China por causa desta ‘estrada para a felicidade’. Vocês são testemunhas e beneficiários da cooperação amigável China-Quênia e China-África, além de construtores e divulgadores.”

continua após o anúncio

O presidente chinês enfatizou que a construção da iniciativa “Cinturão e Rota” e o futuro brilhante da parceria estratégica abrangente China-Quênia precisam de mais jovens promissores para concretizá-lo. Ele expressou sua esperança de que os alunos possam adquirir bem seu conhecimento profissional, continuar sua amizade tradicional e dedicar-se à cooperação entre os dois países, fazendo assim com que haja uma boa história de amizade entre a China e a África para contar e realizem maiores contribuições para a construção de uma comunidade com futuro compartilhado China-África de mais alto nível.

Recentemente, estudantes e ex-alunos representantes quenianos da Universidade Jiaotong de Beijing escreveram ao presidente Xi Jinping, dizendo que estão muito felizes por vir à China para adquirir conhecimentos sobre operação e gestão ferroviária e esperam servir como uma ponte de amizade entre os dois países, contribuindo para reforçar a amizade e a cooperação China-Quênia e promover a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: