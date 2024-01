Xi Jinping reúne-se com o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda

Xi Jinping salientou que Antígua e Barbuda é o primeiro país do Caribe Oriental a assinar um memorando de entendimento sobre cooperação da iniciativa Cinturão e Rota com a China edit

O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se na tarde desta quarta-feira (24), no Grande Palácio do Povo com o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne.

Durante o encontro, Xi Jinping disse que Antígua e Barbuda foi um dos primeiros países do Caribe Oriental a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China. Desde sua formalização, há 41 anos, os dois países sempre se respeitam e apoiam mutuamente, tornando-se um exemplo de tratamento em pé de igualdade e de cooperação com benefícios recíprocos entre Estados grandes e pequenos. As relações entre as duas nações têm mantido um desenvolvimento estável; a cooperação pragmática obtém resultados frutíferos e a amizade entre seus povos aprofunda-se cada dia mais. Na conjuntura atual, a China está disposta a trabalhar com Antígua e Barbuda para intensificar os intercâmbios em todos os níveis e trocar experiências em governança do Estado, fortalecendo o alinhamento das estratégias de desenvolvimento, aprofundando a cooperação pragmática e elevando as relações bilaterais para um novo patamar.

Xi Jinping salientou que Antígua e Barbuda é o primeiro país do Caribe Oriental a assinar um memorando de entendimento sobre cooperação da iniciativa Cinturão e Rota com a China. A cooperação entre as duas partes trouxe benefícios práticos para suas populações. A China está promovendo a modernização em estilo chinês com desenvolvimento de qualidade, o que trará novas oportunidades para o desenvolvimento de Antígua e Barbuda e para a cooperação bilateral. A China está disposta a expandir a cooperação com o país caribenho no comércio, infraestruturas, mudança climática, novas energias e medicina no âmbito do Cinturão e Rota. A China pretende, também, reforçar a cooperação multilateral na qual o país insular se integre, além de defender a multipolaridade e a globalização econômica inclusiva, e promover a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Brown disse que Antígua e Barbuda aprecia muito a modernização chinesa. O grande sucesso da China comprova plenamente que o caminho e o sistema do Estado asiático são bem-sucedidos e merecem a aprendizagem de outros. Antígua e Barbuda continuará respeitando firmemente o princípio de Uma Só China e apoiando firmemente os esforços desta de salvaguardar a soberania e a integridade territorial. Além disso, está disposta a ser um parceiro chinês da maior confiança, a apoiá-la firmemente em questões que envolvam o bem-estar de toda a humanidade, além de proteger os interesses comuns dos países em desenvolvimento.

