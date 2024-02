Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O presidente chinês, Xi Jinping, conversou com o presidente da República de Serra Leoa, Julius Maada Bio, que está em visita de Estado à China, no Grande Palácio do Povo em Beijing, nesta quarta-feira (28).

Xi Jinping disse que a China e Serra Leoa têm uma amizade de longa data e se apoiam nas questões de interesses essenciais e preocupações importantes um ao outro. Segundo ele, os dois países cooperam de forma eficaz no desenvolvimento socioeconômico, coordenam-se estreitamente nas questões de paz e desenvolvimento do mundo, e lutaram juntos contra as dificuldades como pandemia de Covid-19 e epidemia de Ebola. As relações bilaterais são um exemplo de cooperação solidária entre a China e a África.

continua após o anúncio

“A China quer trabalhar junto com Serra Leoa para consolidar a confiança política mútua de alto nível, promover a cooperação pragmática de benefício mútuo e reforçar a cooperação em assuntos regioinais e internacionais, além de impulsionar o relacionamento bilateral a um novo patamar”, afirmou o presidente chinês.

Xi Jinping reúne-se com presidente de Serra Leoa (Photo: Divulgação/CRI)

Xi Jinping também enfatizou que os povos da China e da África compartilham um futuro comum. Segundo ele, a China continua considerando o desenvolvimento da cooperação solidária com países africanos como um importante alicerce de sua política externa.

continua após o anúncio

Julius Maada Bio disse que seu país adere inabalavelmente ao princípio de uma só China e apóia firmemente a China na defesa de sua soberania e da integridade territorial. Segundo ele, Serra Leoa quer aprender com as experiências chinesas, reforçar a cooperação na Iniciativa Cinturão e Rota, explorar novos espaços de cooperação em áreas de infraestrutura, comércio, educação e serviços públicos, bem como injetar novas energias à amizade tradicional com a China.

tradução: Shi Liang

continua após o anúncio

revisão: Mariana Yante

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: