Xi Jinping se reúne com presidente do Partido do Povo Cambojano e do Senado

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se na manhã desta sexta-feira (26) com o presidente do Partido do Povo Cambojano e do Senado, Samdech Techo Hun Sen. Xi Jinping parabenizou o Partido do Povo Cambojano pelo seu 75º aniversário e desejou sucesso contínuo nos novos patamares de desenvolvimento do Camboja.

“Na minha visita de Estado ao Camboja em abril do ano passado, uni-me aos líderes cambojanos para inaugurar um novo capítulo na construção da comunidade China-Camboja com um futuro compartilhado sob todos os climas na nova era. Ao longo do último ano, a confiança mútua entre os dois países continuou se fortalecendo, a cooperação em diversas áreas se aprofundou e a amizade tradicional entre China e Camboja demonstrou um novo significado contemporâneo”, disse Xi Jinping.

Segundo o presidente chinês, a China tem consistentemente priorizado o Camboja em sua diplomacia de vizinhança e apoia firmemente o país na salvaguarda de sua soberania e segurança nacionais e na busca de um caminho de desenvolvimento adequado às suas próprias condições.

Xi Jinping enfatizou que a atual conjuntura internacional e regional está passando por mudanças complexas e profundas. A China e o Camboja devem unir esforços para demonstrar responsabilidade em meio às transformações e defender a justiça em meio ao caos, injetando mais estabilidade na paz e no desenvolvimento regional. Ele apresentou as seguintes propostas.

• Primeiro, devem consolidar a base da confiança mútua estratégica. A China está disposta a aprofundar os intercâmbios entre partidos, fortalecer a troca de experiências em governança e aprimorar conjuntamente a capacidade de governança dos partidos.

• Segundo, devem seguir firmemente o caminho do desenvolvimento e da revitalização. Ambos os lados devem impulsionar avanços concretos no Corredor de Desenvolvimento Industrial e no Corredor do Arroz e do Peixe.

• Terceiro, devem salvaguardar a paz e a estabilidade de longo prazo de seus respectivos países. A China está disposta a estabelecer uma parceria de segurança com o Camboja e reconhece os esforços do país no combate às fraudes em telecomunicações e crimes online, estando disposta a cooperar para erradicar esse “câncer".

• Quarto, devem criar um modelo de cooperação estratégica. A China valoriza o apoio do Camboja ao princípio de Uma Só China e sua adesão a importantes iniciativas e conceitos propostos por Beijing. Ambos os países devem fortalecer a coordenação para preservar os fundamentos da amizade bilateral e a direção geral da cooperação mutuamente benéfica na região.

Hun Sen afirmou concordar plenamente com a avaliação positiva de Xi Jinping sobre a amizade sólida entre Camboja e China e sobre a construção conjunta da comunidade com um futuro compartilhado sob todas as condições climáticas na nova era.

Independentemente das mudanças internacionais, o Camboja manterá sua amizade com a China, seguirá firmemente o princípio de Uma Só China e apoiará os esforços de reunificação nacional, opondo-se a qualquer forma de separatismo ligado a Taiwan, disse Hun Sen. Ele também reafirmou o compromisso de ampliar a cooperação em economia, segurança, defesa e intercâmbio entre os povos.