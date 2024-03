Xi Jinping transmite felicitações pelo Dia Internacional das Mulheres

Apoie o 247

O presidente chinês, Xi Jinping, transimitiu nesta quarta-feira (6) suas felicitações pelo Dia Internacional das Mulheres e seus votos às mulheres de todas as etnias e setores do país, às compatriotas da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Região Administrativa Especial de Macau e região de Taiwan, assim como às residentes chinesas no exterior.

Na tarde da quarta, o líder visitou os membros participantes da 2ª sessão da 14ª Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh).

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, participou da reunião do Comitê Revolucionário do Kuomintang da China, dos círculos de ciência e tecnologia e de meio ambiente e recursos naturais, para ouvir opiniões e conselhos.

Na ocasião, Xi Jinping também manifestou seus cumprimentos às representantes, membros mulheres e trabalhadoras das “Duas Sessões” do país.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Mariana Yante

